博纳产业（PropNex）今年上半年净利同比下滑3.1%，至4090万元。公司宣布派发每股5分中期股息，派息率达90.4%。

博纳产业星期四（8月13日）开盘前发布截至6月底的上半年业绩指出，营收微增0.7%至6亿零300万元，主要由经纪服务佣金带动。经纪服务佣金收入同比增加6.9%至3亿6050万元，主要受益于组屋转售、有地住宅转售和租赁市场交易活动保持良好。

另一方面，项目营销服务佣金收入同比减少7.8%至2亿3840万元，主要因为上半年新私宅项目推出数量减少。每股盈利下滑5%至5.53分。

截至上午10时左右，博纳产业股价下跌至1.81元，跌了4.23%。

集团执行主席伊斯迈（Ismail Gafoor）指出，上半年业绩主要反映去年10月至今年3月期间促成的交易。由于新项目推出通常受到年末及农历新年假期影响，上半年向来是新项目销售较慢的时期。

他补充，尽管如此，集团在新项目销售中取得不错的份额，同时继续保持其他房地产领域的领先地位。

集团在各房地产领域的交易量市占率都进一步扩大，整体从2025财年的60.6%增至今年上半年的64.3%。

博纳产业预计，今年全年私宅价格将上涨3%至4%，发展商全年销量约9000个单位（不包括执行共管公寓），私宅转售交易量则介于1万4000至1万5000个单位。组屋转售交易量料达2万6000个至2万7000个单位，转售价格全年涨幅料不超过1%。

截至8月3日，博纳产业销售人员已从今年初的1万3945人增至1万4574人。公司对今年全年业绩保持谨慎乐观。