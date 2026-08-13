政府推出位于乌节林荫道和滨海花园巷的私宅地段，可为市场供应共500个单位。

市区重建局星期四（8月13日）发表文告宣布，这两幅列入政府售地计划今年下半年正选名单的地段正式招标。

位于市中心的乌节林荫道（Orchard Boulevard）地段，靠近乌节大道地铁站，是区内少数推出招标的私宅地段，因此备受市场瞩目。

这幅地段的面积为3438平方公尺（约3万7006平方英尺），总楼面面积最高可达9627平方公尺。由于地段面积不大，预计只能建造约110个单位。

市建局同时推出的滨海花园巷（Marina Gardens Lane）地段，靠近滨海南地铁站。

这幅地段面积为6007.4平方公尺，总楼面面积最高可达3万3642平方公尺，预计可建造390个住宅单位。按市建局的要求，这个新私宅项目的地面层必须有商用单位。

两幅地段都是99年地契地段。

乌节林荫道地段的招标截止日期为10月29日，滨海花园巷地段则为10月15日，截标时间同样为中午12时。

下半年政府售地计划有九幅正选名单地段，其中七幅为全新私宅地段。这九幅地段共可建约4745个私宅单位，包括735个执行共管公寓单位。