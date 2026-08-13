胜捷企业（Centurion）上半年净利承压，公司股价星期四（8月13日）早盘一度下跌10%。

截至午盘，股价报1.57元，跌幅收窄至7.65%，超过300万股转手，成交额超过400万元。

胜捷企业星期三（12日）闭市后发布截至6月底的上半年业绩。

集团上半年净利同比下跌64%至2648万元，原因是投资的房地产净公允价值损失扩大至3280万元，其中包括胜捷住宿信托（Centurion Accommodation REIT）为收购澳大利亚悉尼特定用途学生公寓（PBSA）EPIISOD Macquarie Park而支付的1910万元印花税。

营收同比增长31%至1亿8494万元，主要是新加坡新增运营床位、马来西亚Harum Megah项目组合，以及EPIISOD Macquarie Park项目贡献收入所带动。

尽管净利大跌，集团宣布派发每股2分的中期股息，金额跟去年同期一样。