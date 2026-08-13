Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust）管理人正评估将管理职能内部化的可能性。

信托管理公司星期四（8月13日）公布截至6月底的上半年业绩，同时披露管理团队正与信托发起人SWI Group探讨一系列举措，旨在为合订信托持有人创造更大的长期价值。

信托管理公司总裁加林（Simon Garing）指出，这些讨论涵盖多项战略、治理和组织层面的举措，包括内部化管理职能、费用激励机制，以及其他可以增强利益并创造长期价值的措施。

加林说，上述事项尚未达成最终协议，任何安排都必须获得相关批准。

另一方面，信托上半年每单位派息同比增长1.4%至6.642欧分，主要得益于投资AiOnX数据中心带来的收益，以及物流和轻工业板块的净房地产收入增长。

上半年可派发收入同比增加0.3%，达到3690万欧元（约5443万新元）。

整体净房地产收入下降2.3%至6540万欧元；营收达1亿零510万欧元，比去年同期的1亿零740万欧元减少2.2%。

信托管理人透露，营收和净房地产收入下降，主要因为信托此前为优化投资组合而出售一些资产。

截至星期四下午2时30分，Stoneweg欧洲合订信托股价报1.59欧元，上涨2.58%。