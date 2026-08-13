智能化B2C客户关系管理平台Klaviyo正式启用位于新加坡的亚洲总部。

Klaviyo星期四（8月13日）发布文告说，在新加坡经济发展局支持下，亚洲总部的启用标志着公司迄今为止在亚太地区做出的最重大战略投资。新加坡办公室启用之初拥有逾25名员工，并且是150多人亚太地区团队的重要组成部分。

Klaviyo的亚洲总部启用，反映了公司在亚洲发展的强劲增长势头。它至今在全球服务超过11万5000家企业客户，其中亚太地区营收呈两位数快速增长。

目前，Klaviyo的全球年化营收规模已接近15亿美元（19亿新元）。

新加坡经济发展局司长李丽婷在Klaviyo亚洲总部启动仪式上讲话时说，经发局很高兴Klaviyo选择新加坡作为亚洲下一阶段增长的枢纽，并期待与Klaviyo携手合作，加深与新加坡消费及数码生态系统的紧密联系。

她指出，新加坡正积极提升数码生态系统并展现出在AI领域的雄心。“我们已在五年内拨出10亿元，专门用于公共AI研究和人才培养，并持续投资于有助于企业采用和推广AI能力的数码基础设施及相关项目。随着越来越多企业寻求利用AI来深化客户互动，这将为Klaviyo等公司创造更多机遇。”

从2022年至2025年期间，经发局吸引了来自消费品企业的50多项新投资。这充分反映出市场对新加坡作为区域总部、研发中心及创新零售概念基地的持续信心。

新加坡消费者AI接受度高

另一方面，Klaviyo发表的最新研究显示，新加坡消费者对人工智能（AI）的接受度高： 过去三个月，76%的受访者曾使用AI辅助搜索或决定购买商品，51%受访者对于由代理式AI（AI agents）代表他们进行常规的重复购买持开放态度。

这项研究还显示，58%的消费者愿意分享更多个人数据，以换取更具相关性的商品推荐。

Klaviyo的这项调研由One Pulse于今年5月在新加坡开展，调查对象为1000名21至60岁的消费者。