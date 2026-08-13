受中东冲突扰乱全球供应链及油价波动影响，中国航油新加坡（China Aviation Oil）2026年上半年净利同比下跌17.3%至4138万美元（5299万新元）。

集团星期四（8月13日）午盘发布截至6月底的上半年业绩时指出，由于业务量减少，营收从去年同期的85亿9000万美元下降至78亿1000万美元，降幅达8.82%。

此外，航油供应成本增加、5月和6月亚洲及美国西海岸油价下跌造成库存减值损失，也导致盈利下滑。不过，较高的联营公司投资收益有效抵消了部分影响。

业绩公布后，中国航油股价持续下跌，截至星期四下午4时31分，跌幅扩大至9.14%，报1.59元。闭市时报1.58元，下跌9.71%。

集团指出，在核心市场中国的业务受影响有限，整体运营基本面持续保持稳健。得益于加油量和油价上涨，上海浦东国际机场航空油料供应公司的业绩取得显著增长，为集团带来4487万美元的投资收益。

整体来看，上半年来自联营公司的投资收益达到4591万美元，比去年同期的2744万美元大增67.30%。

上半年的每股盈利为4.78美分，低于上一年同期的5.82美分。与去年一样，公司没宣布派发中期股息。

公司财务状况稳健，没有任何带息负债。截至6月30日，每股净资产从去年年底的1.2528美元上升至1.2669美元。

公司首席执行官林奕说，中东局势依然充满不确定性。然而，凭借公司稳健的运营韧性和资产负债表，以及横跨三大洲关键航空枢纽的业务布局，公司将进一步拓展航空能源贸易与供应网络，继续提升可持续航空燃料业务能力。

此外，公司也会通过投资具有战略协同性的油品相关资产和业务，为股东创造长期且可持续的回报。