经过新一轮季度检讨，依然没有东南亚公司被纳入MSCI全球标准指数（MSCI Global Standard Indexes）。与此同时，胜科工业（Sembcorp Industries）被剔出MSCI新加坡指数，并将在8月31日闭市后生效。

MSCI新加坡指数追踪本地大型、中型股市场的表现，涵盖新加坡股票经自由流通市值调整后总市值的85%。

胜科工业被剔除后，目前按市值计算，MSCI新加坡指数的10大成分股，分别为星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）、大华银行（UOB）、冬海集团美国存托凭证（ADR）、新电信（Singtel）、新加坡交易所（SGX）、吉宝（Keppel）、新科工程（ST Engineering）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）、新加坡航空公司（Singapore Airlines）。

MSCI在星期四（8月13日）指出，已被剔出MSCI新加坡指数的胜科工业，会纳入小型股指数。

从区域来看，亚太市场共有45只股票加入MSCI全球标准指数，另有55只股票被剔除。