新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres，简称STT GDC）获得马来西亚银团最高13亿7000万美元（约17亿5000万新元）的绿色融资，支持公司在马来西亚发展旗舰数据中心。

STT GDC星期四（8月13日）发布文告宣布，获得在马来西亚的大华银行、华侨银行、渣打银行和联昌银行组成的银团，提供绿色贷款以支持公司在柔佛努沙卓越工业园（Nusa Cemerlang Industrial Park）发展旗舰数据中心柔佛新科电信媒体（STT Johor）。

STT GDC集团首席财务官林岳华说：“获得这项融资是我们在马来西亚持续投资的重要里程碑，它反映出银团对柔佛新科电信媒体，以及对数码基础设施领域长期的基本面有信心。”

这个融资配套包括了数据中心第一阶段发展的绿色贷款。林岳华也指出，绿色贷款进一步强化公司，将可持续发展理念融入数据中心融资、设计、建设和运营全过程的策略。

随着融资的落实，公司将与包括政府机构、公用事业公司和生态系统合作伙伴在内的利益相关者密切协作，推进下一阶段的开发工作。

这个位于依斯干达公主城（Iskandar Puteri）的数据中心，IT负载（IT load）最高可达166兆瓦，致力于为寻求可扩展且具弹性数码基础设施的客户提供支持，以满足他们在云计算、人工智能、高性能计算和新一代数码工作负载方面的需求。

此外，公司认为数据中心也占有利位置以支持柔新经济特区（JS-SEZ），致力于深化跨境经济合作的目标，同时强化柔佛作为高价值投资目的地地位。