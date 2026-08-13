投资已成为新加坡居民的主流趋势。年龄介于18岁至40岁的受访者中，超过一半积极参与投资，逾六成则根据自身研究和判断独立作出投资决策。

数码银行优信银行（Trust Bank）今年5月至6月，对1050名18岁至40岁的新加坡居民展开调查，结果显示，投资者并非大多是较年长且具经济实力的群体。

调查发现，不仅有51%年龄介于18岁至24岁的年轻人已经积极地在投资，当中74%首次投资时还不到20岁，最早开始的年龄段是小于15岁，占了4%。这个年龄组别中，18岁至20岁首次进行投资交易者占58%的大多数。

至于年龄介于25岁至40岁的较成熟受访群体，约九成在30岁前开始投资。

星期四（8月13日）发布的报告也披露，在众多资产中，超过一半的受访者买入本地上市公司股票，45%投资全球交易所挂牌基金（ETF），37%投资在美国或海外股市。

优信银行的调查也披露，65%的受访者完全独立或与亲友商讨后完成投资决策，找投资顾问咨询的只占12%。社交媒体如YouTube、TikTok或Instagram和财经新闻是投资者主要的投资信息来源。

至于33%从未投资的受访者，缺乏信心、不知从何下手投资，以及在投资前需要累积更多资金是主因。

优信银行首席执行官沈渡伟在媒体说明会上说，为了让投资简易化，银行宣布即日起推出前所未有的“自由信用卡”（Freedom Card），加入“股票返回”（stockback）奖励, 让用户将消费金额转换为股票返回值做投资。

信用卡用户一旦累积到10元，银行就会自动投资在用户指定的美股或美国交易所挂牌基金。投资者可以在优信银行制定的50个股票和交易所挂牌基金当中选出一个做投资。

优信银行现有的现金返回卡（Cashback Card）用户将自动成为自由卡用户，不用申请新卡就能选择新的股票返回奖励，并可在每个季度在股票返回、无限现金返回和额外现金返回三种奖励中自由切换选择。

从现在到今年12月31日，选择股票返回的用户，无论是在本地还是境外消费，都可享受3%的返回优惠。

沈渡伟也透露，未来两三个月会推出换取飞行里数的奖励，并在几个月后推出新加坡股市交易服务。

优信银行去年2月开始推出投资服务，陆续推出的投资选项包括基金、美国股票与交易所挂牌基金。