布伦特原油星期四（8月13日）回落至每桶约88美元。隔夜美国消费者价格指数表现温和，缓解市场对美国联邦储备局加息的忧虑，市场预计9月维持利率不变的概率升至65％。

富瑞国际策略师库马尔（Mohit Kumar）认为，人工智能（AI）基础设施企业的业绩和资本支出仍然强劲，加上市场预期美联储暂不加息，流动性继续支持风险资产。

不过，他提醒，如果美伊谈判僵局从数周延长至数月，市场可能重新评估资产价格。

新加坡海峡时报指数星期四微跌0.70点或0.01%，收报5720.05点。

谈及大盘走势，辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，近期多家公司公布业绩和派息，部分股项在消息公布后出现获利回吐。

然而，她认为海指短期仍有望守在5700点以上。

新加坡股市星期四全场成交量13亿7100万股，总交易额28亿8400万元。上升股255只，下跌股314只。

海指30只成份股中，七只上升，18只下跌，五只持平。涨幅最大的城市发展（City Developments）上涨4.33%，收报8.20元；跌幅最大的华业集团（UOL）下跌6.10%，收报9.55元。

个股方面，三大银行股走势不一，星展集团（DBS）上涨0.86%，收报76.50元；华侨银行（OCBC）涨0.99%，报31.50元；大华银行（UOB）跌0.60%，报41.70元。

韩国股市10天涨22％ 晶片股重拾涨势

亚太主要市场走势分化：首尔股市升3.56%，东京股市升1.16%，台湾股市升1.11%。香港股市跌0.17%。A股方面，上海股市跌0.50%，深圳股市跌0.98%，悉尼股市跌0.25%。

值得一提的是，韩国KOSPI指数上涨近3.6％，较7月30日低点反弹约22％，三星电子和SK海力士也分别上涨约5％和6％。

韩国资产管理公司Life Asset Management首席执行官姜大权（Kang DaeKwun，音译）认为，前期杠杆部位遭平仓导致市场超卖，资金趋稳后出现反弹并不意外。

不过，他提醒，若AI投资热潮降温，或美国利率前景继续波动，相关股市的涨势可能难以延续。