接下来要申请税务优惠的单一家族理财办公室，聘请家族外投资专业人士时，可以有多一年的时间寻找合适人选。

此外，在家办投入指定投资的资产管理规模方面，新加坡金融管理局也简化了要求，家办只须在申请时及每个财务期结束时申报是否达致有关门槛，而不必持续追踪。

这是最近金管局调整并简化家办税务优惠条件的一部分。加上6月15日生效的单一家办最新框架生效，市场人士认为，这些调整并非降低家办的监管标准，在维持本地经济实质要求同时，减少不必要的行政负担，让家办有更大的营运和投资弹性。

新加坡金融管理局7月31日发布了一份基金税务优惠计划通告，包含了对单一家办和非单一家办的税务优惠申请调整，8月1日生效。

Dentons瑞德律师事务所高净值客户和家族办公室业务主管刘家铭接受《联合早报》访问时指出，这配合了当局近年来精简和提高家办及投资基金结构透明度的一系列政策。

他说，这些调整使得设立家办的速度和可预判性显著改善，家办最欢迎的不只是速度加快，而是更高的确定性和营运效率。

普华永道新加坡家族企业及私人财富税务合伙人卡加尔瓦拉（Anuj Kagalwala）说，这次调整受家办欢迎，主要因为增加营运弹性并减轻行政负担，让家办更容易在新加坡设立和扩大业务。

他说：“这些调整显示监管机构积极听取业界反馈，以更务实的方式完善制度，进一步巩固新加坡作为世界级金融服务生态的地位。”

根据新规定，申请13O或13OA税务优惠的单一家办，申请时只须聘请一名合格投资专业人士，可以是家族成员。之后，家办须在首个财务年结束前聘请第二人，至少一人为非家族成员。申请13U的家办，第三名投资专业人士可在首个财务年结束前聘用。

卡加尔瓦拉指出，这个改变较实际，让新成立的家办有更多时间寻找合适人才和招聘，不必在设立时立即满足要求。

这次调整也在部分情况下降低家办本地开支要求，德勤新加坡企业税务合伙人杨毅玮说，过去规模低于5000万元的单一家办，最低年度本地开支为20万元，新规则把这一档次扩大至规模低于2亿5000万元。

此外，符合条件的捐款，以及向混合融资工具提供的拨款，也可算作最低本地开支要求的一部分。

家办资管规模监测简化是另一项重要改变。过去，申请13O和13U的家办须全年分别维持2000万元和5000万元的最低规模；改动后只须在申请时及每财年结束时达到门槛即可。

卡加尔瓦拉说，这大幅减少合规工作，让家办能更专注于长期投资策略，不会因短期市场波动而调整资产配置来符合要求。

贵金属5%投资上限取消

另外，实物贵金属投资原本占指定投资的5%上限被取消。

星展银行财富规划家族办公室保险解决方案集团主管李文修指出，从银行与客户的接触来看，家办尤其欢迎延长招聘投资专业人士的期限，以及取消实物贵金属5%投资上限。

他说，随着家办愈发寻求另类投资如风险创投、私募股权和贵金属等，对具备相关专业知识的人才需求也在增加。延长招聘期，让家族有更大的弹性，寻找符合家族需要的人选。

李文修说，由于地缘政治和宏观经济环境不明朗，不少家族认为实物贵金属可在多元化投资组合中发挥作用。取消上限后，家办可以根据自身投资目标和市场看法决定配置比例。