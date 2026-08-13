云顶新加坡（Genting Singapore）2026财年上半年净利下跌34%，为1亿5610万元，这主要受到折旧增加、利息收入减少，以及资产更新工程的影响。

公司宣布将派发每股2分的中期股息，与去年同期持平。

云顶新加坡星期四（8月13日）闭市后发布截至6月底的业绩显示，集团营收下跌1%，至12亿零356万元。

其中，博彩收入为8亿零440万元，同比下降4%；非博彩收入则同比增长6%至3亿9880万元。调整后息税折摊前盈利（EBITDA）下降8%至3亿8980万元。

集团表示，尽管旅游业整体环境有所走软，但得益于更新换代的景点、酒店及体验式项目等，为集团营收提供了强劲支撑。

集团上半年每股盈利为1.29分，每股净资产值为67.2分。

截至2026年6月30日，集团维持着强劲的资产负债表，总权益达81亿元，现金及现金等价物为29亿元。

谈到集团业务前景，集团指出，它会持续推进再投资，以确保圣淘沙名胜世界（RWS）的长期竞争力。

集团继新加坡海洋生态馆（Singapore Oceanarium）、零售空间WEAVE和酒店The Laurus开业，以及名胜世界会议中心翻新之后，如今正计划对迈克尔酒店（Hotel Michael）、康乐福豪华酒店（Crockfords Tower）、餐饮场所，以及面向游客的核心区域，进行翻新和升级工程。

今年7月，名胜世界引入了首次进驻新加坡的全新概念店，包括泡泡玛特旗下的POP BAKERY和熊店长（Bearista）主题星巴克。

圣淘沙名胜世界2.0的扩建与升级计划仍按部就班推进，预计于2030年竣工，这与政府在圣淘沙发展总体规划（Greater Sentosa Master Plan）下提升圣淘沙联通性及整体旅游项目的时间表相契合。

云顶新加坡执行主席兼代行政总裁林国泰说：“圣淘沙名胜世界已迈入全新篇章。凭借一支充满斗志与活力的新领导团队，以及清晰的转型路线图，我们正致力于打造一个大胆、充满动力且富有创新精神的度假圣地，为宾客呈献难以抗拒的娱乐与休闲体验，并为股东创造长期价值。”

云顶新加坡星期四股价收报0.625元，跌2.34%。