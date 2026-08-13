受营运成本增加及上市相关开支拖累， 淡马锡 旗下投资公司狮诚控股（SeaTown Holdings）支持的基础医疗控股公司（Foundation Healthcare Holdings，简称FHH）今年上半年净利同比大跌67.6%至120万元。

FHH星期四（8月13日）公布上市后的首份2026财年上半年业绩。集团指出，净利下跌主要受到首次公开募股（IPO）及营运开支增加影响。集团于7月8日在新加坡交易所主板挂牌。

集团与收购及筹资相关的开支同比大增827.2%至540万元。此外，随着集团提供的专科医疗服务量增加，信用卡、医院及保险行政费用也随之上升，导致其他营运开支同比增加29.9%至990万元。

FHH也指出，随着集团今年上半年的业务规模扩大，广告及市场营销开支，以及场地营运开支也有所增加。

集团上半年营收同比增长20.2%至1亿2920万元，其中大部分来自专科医疗业务，贡献1亿2570万元，同比增长约20%。

集团上半年每股盈利为0.19分，低于去年同期的0.57分。集团在2026财年上半年没有宣布派发股息。

FHH在筹备上市期间暂停收购活动，并已在下半年恢复相关工作。集团说，目前正推进多项专科诊所收购计划。

集团位于诺维娜的医疗中心今年2月开业，位于乌节路的医疗中心则在完成翻新后于7月重新开放。集团预计，乌节路医疗中心将从下半年开始贡献业绩。

展望未来，集团将扩大专科医生团队，提高诺维娜和乌节路医疗中心的使用率，并继续推进进军马来西亚和香港的计划。

集团股价在星期四发布业绩前收报0.805元，下跌1.2%。