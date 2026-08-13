全球系统集成商CSE环球（CSE Global）星期四（8月13日）闭市后公布2026财年上半年业绩，集团净利同比下跌19.3%至1316万元，营收则同比增加27.4%至5亿6150万元。

集团毛利同比增加8.8%至1亿3374万元，但毛利率从去年同期的27.9%降至23.8%。

公司解释，数据中心项目虽然带动营收增长，但毛利率较低，加上大型新建电气化项目利润率偏低，集团整体毛利率受到压缩。

自动化业务则因逐步退出美国水务及污水处理项目，承担约530万元相关成本。受上述因素影响，集团预计2026财年盈利增幅将放缓。

除了毛利率受压，集团营运开支同比增加7.9%，融资开支也增加60.5%。公司说，营运开支增加主要是因为业务扩张带动员工、厂房和设备成本上升，融资开支增加则是因为借款增加以支持业务扩张。

不过，从业务表现来看，电气化业务营收同比增加63.5%，是集团营收增长的主要动力。通信业务营收增加8.9%，自动化业务营收则微跌0.5%。

在现金流和订单方面，集团经营活动现金流由去年同期的净流出转为净流入，6月底的订单总额也同比增加8.1%至6亿2041万元。公司说，现有订单可支撑今年下半年的营收。

集团董事会宣布派发每股0.91分的中期股息，低于去年同期的1.14分，股息将在9月30日支付。

该股星期四收报1.29元，起0.01元或0.8%。