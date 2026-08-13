速美建筑（Soilbuild Construction Group）星期四（8月13日）公布截至6月底的2026财年上半年业绩，集团净利同比增加25.8％至3560万元，每股盈利从去年同期的4.3分增至5.4分。

集团营收同比增加6.5％至2亿9060万元，毛利增加21％至5270万元，毛利率从16％提高至18.1％。

从业务来看，建筑工程收入增加24.8％至2亿6550万元，是整体营收增长的主要来源。

集团的预制建筑构件业务收入则从去年同期的5940万元大减59.2％至2420万元。公司指出，主要因为部分项目在上半年仍处于设计和规划阶段。

在订单和现金流方面，截至6月底，集团订单总额约8亿元，其中建筑工程约5亿6000万元，预制建筑构件业务约2亿4000万元。

集团上半年经营活动净现金流入5650万元，高于去年同期的4710万元。

财报也披露，母公司流动负债比流动资产多1614万元；不过，按母公司及子公司的合并账目计算，集团净流动资产约为9606万元。

董事会建议派发每股1.6分的免税中期股息，总额约1059万元，股息将在9月18日支付。

该股星期四收报0.59元，跌0.005元或0.84％。