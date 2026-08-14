美国通胀进一步降温，加上油价回落，强化市场对美国联邦储备局9月维持利率不变的预期，亚洲股市星期五（8月14日）预计延续涨势。

隔夜美股走高，标普500指数星期四上涨0.7%，创下历史新高；随着大型科技公司增加支出提振科技股，纳斯达克100指数上涨1.15%，升至6月底以来最高水平。美国股指期货星期五早盘则小幅走高。

油价回落也缓解通胀忧虑，美国原油星期五早盘时间再跌0.2%。

新加坡海峡时报指数前一交易日收于5720.05点，微跌0.70点或0.01%。

以下是星期五可关注的股票：

1. 翱兰集团（Olam Group）开市前公布截至今年6月底的上半年业绩报告，公司营收同比下跌18.3%。不过受一次过收益影响，包括脱售翱兰农业（Olam Agri）44.58％股权和Mindsprint全部股权所得收益等因素，净利同比大增488.8％，至19亿零632万元。

公司董事部宣布派发每股7分的股息，其中包括每股1分的中期股息和每股6分的特别股息。翱兰集团星期四收于1.3元，跌2.99%。

2. 本地农粮公司益资源（First Resources）开市前公布截至今年6月底的上半年业绩报告。公司净利同比增长57.4%，达到2亿3490万美元（约3亿新元），主要得益于产量增加和加工利润率提高；营收同比增长44.5%，至9亿7360万美元。

公司董事部宣布派发8分的中期股息，高于去年同期的4.5分。益资源星期四收于3.67元，跌0.81%。

3. 全民牙科（Q & M Dental Group）开市前公布截至今年6月底的上半年业绩报告。公司上半年营收同比增加13%，至9950万元；息税折摊前盈利（EBITDA）增加19%，至1920万元。公司宣布派发0.4分的股息。

全民牙科星期四收于0.55元，未变动。

4. 泰国酿酒（Thai Beverage）星期四闭市后发布业务报告。截至6月底的2026财年首九个月营收同比下跌1.8%至2540亿4000万泰铢（约96亿5000万新元），主要受到啤酒和非酒精饮料销售额下滑拖累。

泰国酿酒星期四收于0.47元，未变动。

5. 半导体公司UMS控股（UMS Integration）星期四闭市后公布业绩。公司截至6月底的2026财年第二季净利润飙升89%，达到1940万元；营收增长29%，达到8710万元。

UMS控股星期四收于2.70元，涨5.06%。这只股年初以来已涨了134.78%。

6. 云顶新加坡星期四闭市后发布截至6月底的业绩。公司2026财年上半年净利下跌34%，为1亿5610万元，这主要受到折旧增加、利息收入减少，以及资产更新工程的影响；集团营收下跌1%，至12亿零356万元。

公司宣布将派发每股2分的中期股息，与去年同期持平。云顶新加坡星期四收于0.625元，跌2.34%。