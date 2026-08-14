由于脱售资产带来的一次过收益，翱兰集团（Olam Group）上半年净利激增488.8%，从去年同期的3亿2380万元，增至19亿元。

公司董事部宣布派发每股7分的股息，其中包括每股1分的中期股息和每股6分的特别股息。

翱兰集团星期五（8月14日）开市前，公布截至今年6月底的2026财年上半年业绩。公司的营收从去年同期的153亿元下滑18.3%，至125亿元。

集团表示，这主要是由于子公司翱兰食品原料（简称ofi）的投入品价格（即可可和咖啡）显著下降，加上销量减少所致。翱兰食品原料的净利下滑了66%，从去年同期的1亿6370万元降至5560万元。

不过，翱兰集团通过出售持有的翱兰农业（Olam Agri）44.58%的股份，以及出售技术服务业务Mindsprint，获得了总计17亿5000万元的一次性收益。

翱兰集团是在今年4月宣布，已获得所有司法管辖区的监管批准，将旗下翱兰农业44.58%的股权脱售给沙特农业和畜牧业投资公司（The Saudi Agriculture and Livestock Investment Company，简称SALIC）。

它脱售旗下科技、网安及数码解决方案业务Mindsprint的股权给印度资讯科技集团威普罗公司（Wipro Limited）的举动，则令公司进账3亿7500万美元（约4亿8300万新元）。

掌控集团食品原料以外其余业务的OGH总裁瓦德瓦（Gautam Wadhwa）表示：“我们通过资产剥离为股东释放价值的重组计划，正按计划进行，已有三项业务被出售或清盘。出售我们在Arise P&L剩余股份的工作也取得了进展。”

他也说：“我们仍专注于实现稳健的运营表现，同时继续努力，逐步负责任地剥离这些资产并将它们变现。”

翱兰集团星期四收于1.3元，跌2.99%。