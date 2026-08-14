得益于投资组合销售额走高，加上融资成本下降，砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）今年上半年可派发收入同比增长11.5%至4730万元；每单位派息3.366分，同比走高10.2%，9月24日支付。

信托星期五（8月14日）开盘前发布业绩报告指出，上半年投资组合销售额同比增加7.4%至23亿4000万人民币（约4亿4424万新元），创下信托上市以来上半年的最高纪录。

信托也透露，重庆的两家奥特莱斯商场（Outlet，也称品牌直销购物中心）均保持强劲增长势头；合肥和昆明的奥特莱斯商场虽仍在进行资产提升计划（AEI），但仍继续取得销售增长。

截至今年次季，投资组合整体出租率维持在97.2%。

另一方面，截至6月30日，信托的加权平均债务成本为3.7%，低于截至去年12月31日的4.4%。

展望未来，信托指出，虽然中国消费者支出仍较为审慎，但中国已透过推出旅游推广活动、在今年7月公布首个以促进消费为重点的五年规划等，来刺激消费者支出，这有助于增强国内零售生态系统。

信托在星期四（13日）收报0.70元，无涨跌。