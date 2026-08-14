在翱兰集团（Olam Group）公布上半年业绩后，公司股价星期五（8月14日）一度下跌8.5%。

翱兰集团星期五开市前，公布截至今年6月底的2026财年上半年业绩。公司的营收从去年同期的153亿元下滑18.3%，至125亿元。

开市后，公司股价一度滑落到1.19元，跌幅8.5%。截至上午10时50分，股价在1.22元左右徘徊，跌幅6.15%。

集团表示，营收下滑是由于子公司翱兰食品原料（简称ofi）的投入品价格（即可可和咖啡）显著下降，加上销量减少所致。翱兰食品原料的净利下滑了66%，从去年同期的1亿6370万元降至5560万元。

不过，翱兰集团通过出售持有的翱兰农业（Olam Agri）44.58%的股份，以及出售技术服务业务Mindsprint，获得了总计17亿5000万元的一次过收益。

这些收益使公司上半年净利激增488.8%，从去年同期的3亿2380万元，增至19亿元。