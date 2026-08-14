在融资成本下降及外汇收益增长的推动下，金光农业资源（Golden Agri Resources）2026财年上半年净利同比增长4.4%。

公司在星期五（8月14日）中午休市发布的上半年业绩报告显示，截至今年6月底，公司净利录得1亿6724万美元（约2亿1407万美元）。

营收同比上升7.3%至66亿零1915万美元，主要受国际原棕油价格上升以及销量增加带动

每股盈利为1.32美分，高于去年同期的1.26美分；每股净资产值为0.46美元，与去年12月底的0.45美元相近。

公司的融资成本下降，致使净融资开支同比下滑15.7%至6920万美元。

与此同时，美元兑印尼盾走强，带动公司的净外汇收益增加3180万美元，与去年同期的2390万美元净外汇亏损形成强烈反差。

在个别业务方面，油棕园和棕油加工厂业务的收入同比下滑2.3%。这主要是因为棕榈产品的产量下滑。

棕榈、月桂和其他业务则表现良好，受大宗商品价格上涨和销量增加的带动，收入同比上升7.3%。

公司股价星期五早盘下滑1.75%至0.28元。