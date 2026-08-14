我国政府据报正探讨筹集约5亿美元（约6亿4000万新元）以成立基金，加强东南亚粮食供应链应对气候变化的能力。

彭博社星期四（8月13日）引述消息人士报道，新加坡金融管理局正探讨设立一项气候适应基金，重点协助农业和水产养殖等领域应对极端天气和全球暖化的影响，并为目前较难获得融资的项目提供资金。

消息人士说，基金最快可能在明年初推出，这正值新加坡接任亚细安轮值主席国之际。不过，相关讨论仍处于初步阶段，包括最终筹资规模在内的事项尚未敲定。

根据目前构想，基金将争取发展金融机构和私人资本参与。我国政府也计划邀请慈善基金会提供优惠资本（concessional capital），承担部分投资风险，从而吸引私人投资者和商业银行为相关项目提供资金。

彭博社就上述消息询问金管局，但未获回应。

新加坡超过九成粮食依赖进口，因此气候变化、供应链中断，以及动植物疾病等因素，都可能对粮食供应构成风险。

报道说，政府已招标聘请顾问，研究气候变化对粮食安全的风险，并针对适应策略提出建议。相关研究结果将与家族办公室、投资者和企业分享。

知情人士指出，新基金的架构可能类似由新加坡牵头的亚洲转型融资伙伴关系（Financing Asia’s Transition Partnership，简称FAST-P）旗下的能源转型融资工具，通过混合融资和风险分担机制，为南亚和东南亚项目引入资金。