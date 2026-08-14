市场趋于谨慎之际，东南亚今年上半年已公开披露的金融服务业并购活动持平在31宗，但交易额同比下滑接近42%，报9亿3600万美元（近12亿新元）。

咨询公司安永星期四（8月13日）发布报告指出，东南亚金融服务业的并购活动，集中于较小和中等规模的交易。

安永—博智隆（EY-Parthenon）合伙人拉斯特（Stuart Last）指出，上述现象反映出，市场正采取审慎的交易方式，以及投资者正寻求具有明确战略价值的机会。“话虽如此，随着融资条件有所改善，我们预计下半年大型交易将有所增加。”

新加坡近期已出现数宗备受瞩目的交易。德国金融巨头安联（Allianz）在今年7月，以27亿元的价格从汇丰控股手上，收购汇丰人寿新加坡（HSBC Life Singapore）。这项交易预计在明年上半年完成，仍须取得金管局批准。

到了8月，安联以5亿5500万元，向大华银行（UOB）收购大华资产管理（UOB Asset Management）。

东南亚上半年的银行及资本市场交易宗数，同比减少30%至14宗，交易额也下滑接近40%至6亿6900万美元；保险业交易宗数，则从去年同期的八宗增至九宗，但交易额大幅下滑74%至1亿2300万美元。

财富及资产管理业交易宗数，从三宗增至八宗，交易额报1亿4500万美元，显著高于去年同期的80万美元。

安永：国际投资者愈发关注东南亚财富管理资产

拉斯特指出，财富及资产管理业交易大幅增长，反映出投资者越来越关注区域内不断壮大的富裕人口，以及伴随而来的财富管理方案需求。

其他地区企业收购东南亚金融企业的交易宗数，也从七宗减少至五宗；但已披露的交易总额，则同比走高19%至4亿1000万美元。

拉斯特说：“非东南亚收购方披露的交易总额增加，反映出尽管当前宏观经济环境面临挑战，国际投资者仍继续看好东南亚的投资机会。”

纵观全球，金融服务业交易总数同比增长约3%至1137宗，交易额不涨反跌近30%，报1345亿美元。当中有25宗交易的价值超过10亿美元。

安永全球金融服务主管奥马尔阿里（Omar Ali）指出，虽然市场仍面临挑战，但市场信心正趋于稳定，预计下半年的并购交易将有所回升，因银行、保险公司、资产管理公司越来越倾向透过并购，实现增长与转型。