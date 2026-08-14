新加坡电力基础设施供应商EGP能源（EGP Energy Corporation）星期四（8月13日）公布的上市后首份业绩显示，集团2026财年上半年净利同比增加179.7%至607万元，营收增加157.4%至3072万元。

EGP能源7月29日在新加坡交易所主板挂牌，扣除约90万元一次过首次公开售股（IPO）相关专业费用后，调整后净利约700万元。

分业务看，输配电项目收入同比增加156.3%至2080万元，主要因为新项目在上半年开工，以及去年下半年开工的项目进度明显加快。

与此同时，维护与服务项目收入也增加159.8%至992万元，这主要得益于新项目开工，以及额外服务收入增加约200万元。

在两项业务收入都增加的带动下，集团毛利增加227.3%至1010万元，毛利率从去年同期的25.9%提高至32.9%。公司说，额外服务收入增加，而这类服务的毛利率一般较高，因而带动整体毛利率改善。

在业务前景方面，截至公告日，集团订单总额约为2亿9620万元，相关订单将分阶段履行至2031年。

公司对未来12个月的业务前景保持乐观，并计划通过战略伙伴关系、合资、收购及拓展马来西亚和印度尼西亚市场推动增长。

集团没有宣布中期股息。

截至下午近4时，EGP能源股价报0.775元，起0.65%。