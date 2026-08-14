DFI零售集团（DFIRG）宣布与美国保健品公司健安喜（GNC）扩大合作，担任健安喜新加坡的独家代理商，并通过旗下的Guardian药妆店售卖健安喜产品。

两家公司星期五（8月14日）发表联合文告说，在过去20年来，DFI一直是健安喜产品在香港和澳门的独家批发、分销和特许经营商。

现在双方扩大合作，DFI将独家拥有健安喜在新加坡的批发、分销和特许经营权，并提供全方位的销售、市场行销、分销和物流服务。

消费者可从今年第四季开始在Guardian零售店和网站，购买健安喜的产品。消费者也可到健安喜零售店购物，零售店的地点将在较迟时候公布。

在DFI成为健安喜的新加坡独家代理商之前，新加坡公司傲旎全球（ONI Global）是健安喜的新加坡特许经营商，而负责经营健安喜零售店的是傲旎的联号公司利维喜（LAC Global）。

傲旎从大约从2021年9月开始准备重塑新加坡54个特许经营店的品牌，但没有通知健安喜，导致双方关系闹僵。双方因此展开长达数年的法律诉讼。

新加坡上诉庭于今年5月按美国仲裁庭早前的原判，裁定健安喜可取回有关新加坡零售店的租约，并且可获得超过1890万美元（2410万新元）的赔偿。

截至星期五下午2时55分，DFI零售集团股价为3.83美元（约4.90新元），无变动。