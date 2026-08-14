新加坡摩天观景轮业者星雅集团（Straco Corporation）2026财年上半年净利同比下跌45.1％至294万元，营收下跌19.3％至2638万元。

星雅集团星期五（8月14日）公布截至6月底的半年度业绩。集团说，营收下滑主要受到中国国内需求疲弱的影响，消费者继续保持谨慎的消费态度。集团在中国经营上海海洋水族馆、厦门水族馆和西安缆车运营等景点。

此外，新加坡摩天观景轮在3月因更换钢缆而暂停运作一个月，也拖累上半年业绩。有关更换钢缆工程已经完成，景点已恢复正常运作。

分业务来看，新加坡摩天观景轮收入同比下跌超过30％，中国三大景点收入合计则下跌约8％。集团总体访客人次减少18％至106万人。

受访客人次和收入下跌的影响，集团税前盈利同比下跌43.1％至515万元。

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汇率变动也对利润带来影响。由于人民币兑新元走强，集团上半年录得138万元汇兑收益。相比之下，去年同期则录得124万元汇兑亏损。

在现金流方面，集团上半年运营产生的净现金为568万元，同比减少约50％；截至6月底，现金及现金等价物为1亿7933万元。

展望未来，公司预计，中国国内旅游仍是旗下景点的主要需求来源，但消费者的消费意愿仍会保持谨慎。新加坡旅游业则继续受国际旅客和会展活动的支持。

集团没有宣布2026财年上半年的中期股息。

截至星期五下午4时50分，集团股价报0.325元，起0.005元或1.56％。