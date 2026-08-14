美国7月生产者价格指数（PPI）公布，同比上涨4.7%，环比则持平，低于6月的5.5%。数据公布后，标普500指数隔夜创新高，亚洲科技股星期五（8月14日）延续反弹，新加坡海峡时报指数星期五闭市也上扬0.41%。

大和证券首席策略师坪井裕豪（Yugo Tsuboi）说，美国通胀没有恶化，市场对美联储转向鹰派的担忧减轻，带动高增长科技股获得买盘。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德接受《联合早报》访问时补充，投资者接下来将关注美国零售销售数据，以判断消费表现是否支持美联储维持利率不变。

布伦特原油回落至每桶约87美元，金价也在亚洲交易时段回落。美伊有关霍尔木兹海峡的谈判仍没有进展，航运和油价走势仍是市场关注的风险。

日元徘徊在1美元兑159.4日元附近，接近160日元关口，市场也在关注日本央行加息和官方干预汇市的可能性。

新加坡海峡时报指数星期五闭市报5743.59点，起23.54点或0.41%，全场成交量13亿8165万股，总交易额26亿6768万元。上升股262只，下跌股307只。

其他亚太主要市场方面，MSCI亚太指数连续第四个星期上涨，韩国晶片股涨势尤其明显，三星电子和SK海力士过去一周都上涨超过15%。

首尔股市涨2.42%，东京股市涨0.59%，台湾股市跌0.46%，香港股市跌1.10%。悉尼股市跌0.73%。A股方面，上海股市涨0.01%，深圳股市涨0.45%。

中国人民银行星期五公布的数据显示，中国7月社会融资规模增量达1.4万亿人民币，高于市场预测的1万亿人民币；但金融机构新增人民币贷款净减少3400亿人民币，彭博社称这反映家庭和企业借贷需求仍然疲弱。

分析师：银行以外板块开始受到关注

陈达德说，银行股仍是核心持仓，但经过前期上涨和业绩公布后，估值已不如年初具吸引力。

他认为，如果债券收益率继续下滑，房地产投资信托的融资前景有望改善，股息回报也会更具吸引力。

此外，他补充道，科技股和半导体股也受到关注，但资金选择越来越看重个别公司的估值和业绩表现。例如，半导体设备制造商UMS Integration（UMS）公布第二季净利增长89%后，股价早盘一度上涨超过8%。

陈达德指出，随着业绩期推进，能够带来盈利上调或较高股东回馈的公司，将继续受到资金关注。

海指30只成份股中，14只上升，11只下跌，五只持平。涨幅最大的云顶新加坡（Genting Singapore）上涨6.40%，收报0.665元；跌幅最大的华业集团（UOL）下跌2.83%，收报9.28元。

个股消息，康福德高（ComfortDelGro）闭市后公布截至6月底的2026财年上半年业绩，净利同比下跌19.7％至8510万元；营收则增加5.7％至25亿6160万元。公共交通业务营业盈利虽有所改善，德士和私召车业务营业盈利却下滑，加上集团营运成本增加，拖累营业盈利同比下跌17.3％至1亿4260万元。

伟合控股（Wee Hur Holdings）上半年净利同比增加17％至4529万元，营收增加5％至1亿6356万元。净利增长主要由投资、衍生工具和汇兑收益，部分出售澳大利亚住宅项目股权的收益带动；不过，集团毛利下跌16％至7096万元。公司派发每股0.5分中期股息，与去年相同。