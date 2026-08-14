美国特朗普政府加大力度打击中国规避关税的“影子转运网络”，新加坡也被列为较容易被利用进行货物绕道转运的小型经济体，但经济师指出，这不等同于美国指责新加坡涉及非法转运。

经济师进一步指出，凭借健全的海关制度和良好的贸易信誉，新加坡有条件经受更严格的审查，甚至可以把供应链透明度转化为竞争优势，把危机化为机会。

美国政府星期四（8月13日）发布报告，指责40多个贸易伙伴涉嫌协助中国规避美国进口关税，并将该“影子转运网络”（shadow transshipment network）的经济体分成三类。新加坡与一些东南亚经济体被列入第三类，即规模小，但拥有特定条件，容易成为中国货物规避关税转运目标的经济体。

其他两类经济体分别是多元化规模领导者，包括加拿大、欧盟、印度、以色列、日本、墨西哥、韩国、台湾，以及规模领先且与中国经济高度融合的经济体，包括巴西、印度尼西亚、马来西亚、泰国、土耳其、越南。

我国交通部网站资料显示，新加坡是全球最繁忙的集装箱转运枢纽，2025年集装箱吞吐量创下4466万标准箱的历史新高。报告发布后，市场关注新加坡作为全球重要转运枢纽，是否会受到更严格的美国海关审查。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德接受《联合早报》访问时指出，首先必须区分“转运”与“非法转运”。新加坡发挥的是合法物流功能，被列入第三类并不意味美国指责新加坡参与非法转运。

他说：“一个产品只是经过新加坡，并不会因此变成新加坡原产。产品必须符合适用的原产地规则，才能取得新加坡原产资格。单纯卸货、重新包装、贴标签或转出口，都不会改变产品的经济原产地。”

新加坡高可信度可能吸引更多贸易流量

陈达德认为，美国加强打击非法转运活动，新加坡面对的主要风险在于，企业是否利用新加坡或在新加坡注册的公司作为中间点，掩盖货物原来的来源。这是美国目前重点调查的领域。

因此，新加坡企业，尤其是从事再出口、国际贸易和物流供应链业务的公司，预计将面对更高的合规成本。企业可能要提供更完整的货物流转记录、供应链资料及原产地证明，证明货物并非通过新加坡规避美国关税。小企业受影响可能尤其明显，因为合规成本占整体成本比重较高。

不过，陈达德认为，严格审查也可能为新加坡带来机会。新加坡拥有健全的海关制度和以规则为基础的贸易环境，在美国及其他主要市场越来越重视供应链透明度的情况下，新加坡的高可信度反而可能更具价值，甚至吸引更多贸易流量经过新加坡。

马来亚银行经济师李顺荣也指出，新加坡并没有被美国列为主要违规者或非法转运枢纽，与被美国直接点名为重大违规者的经济体相比，新加坡所面对的情况相对温和。

他说，新加坡在海关治理和执法标准方面具有优势，因此有能力应对美国进一步的审查。

不过他预计，在新加坡设有业务的企业仍可能面对美国当局对货物原产地更严格的审查。尤其是与中国供应链联系较紧密的行业，出口商可能需要提交更详细的文件，以证明“新加坡制造”的产品确实在中国以外完成了足够的加工程序，符合相关原产地要求。