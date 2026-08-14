有消息指美国人工智能科技公司OpenAI，正考虑租用邵氏大厦（Shaw Tower）的办公空间，面积可能多达10万平方英尺。

根据《商业时报》报道，OpenAI正针对租用邵氏大厦五层办公空间的事宜，进行磋商。

公司目前是向设在凯源中心（CapitaSpring）的The Work Project共享办公空间，租用约100张办公桌。若确定租用邵氏大厦的办公空间，意味着公司预计大幅增加在新加坡的办事处面积。

OpenAI回复《联合早报》的询问时表明，目前暂无补充。

位于美芝路的邵氏大厦（Shaw Tower）楼高33层，拥有45万平方英尺的办公和零售空间。大厦在今年6月取得临时入伙证。

管理邵氏大厦的房地产管理公司联实集团（Lendlease）今年7月发布文告说，约60%的办公空间已租出或在进行深入磋商。

OpenAI今年5月与数码发展及新闻部签署首份谅解备忘录，并承诺投资超过3亿元，协助我国推进人工智能（AI）发展，包括在本地设立海外首个应用AI实验室。

公司也计划建立一支超过200人的AI应用工程师和技术人员团队，协助本地企业和机构把前沿AI技术，应用到日常运作中。

OpenAI的最大竞争对手Anthropic也在新加坡设立办事处。公司在海洋金融中心（Ocean Financial Centre）内的The Executive Centre共享办公空间租用约100张办公桌。

其他美国人工智能公司如Sierra，则进驻位于和昌路的Keppel South Central。Sierra租下约1万平方英尺的办公间，而且有租用额外1万平方英尺的优先权。