康福德高（ComfortDelGro）2026财年上半年净利同比下跌19.7％至8510万元；营收则增加5.7％至25亿6160万元。

康福德高星期五（8月14日）闭市后公布截至6月底的2026财年上半年业绩。公共交通业务营业盈利有所改善，但德士和私召车业务营业盈利下滑，加上营运成本增加，拖累集团营业盈利同比下跌17.3％至1亿4260万元。

集团每股盈利3.93分，每股净资产值1.2098元。

公共交通业务改善 德士和私召车业务承压

分业务看，公共交通业务营收同比增加9.8％，营业盈利增加4.2％；德士和私召车业务营收则下跌8.8％，营业盈利大跌47.4％。

公共交通业务营收增加，主要因为合约收费随指数调整、伦敦巴士合约续约，以及澳大利亚维多利亚州新增合约；营业盈利则主要受伦敦巴士合约续约后盈利率改善带动。

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相比之下，德士和私召车业务营收下跌，主要因为新加坡车队规模缩小、澳洲私召车市场竞争导致服务网络收缩，以及中东冲突影响英国高端企业客户需求。

尽管净利下跌，集团上半年运营产生的净现金同比增加近一倍至2亿7760万元。董事会宣布派发每股3.91分的中期股息，与去年相同，股息将在8月31日派发。

展望未来，公司说，公共交通业务将继续由长期合约支持，超过97％的公共交通合约期限超过五年，为未来营收和现金流提供较稳定的基础。

不过，澳大利亚的私召车市场竞争和英国高端企业客户需求仍是挑战。

该股星期五收报1.35元，股价无变动。