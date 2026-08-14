黄金价格升高为方圆集团（ValueMax Group）和中色金矿（CNMC Goldmine）带来更高收入。由于盈利有所增加，两家公司都计划派发中期股息。

方圆集团（ValueMax Group）星期五（8月14日）闭市后公布的最新业绩显示，截至今年6月底的上半年净利增长30.4%至6262万元。

首饰与黄金零售和交易业务、典当和贷款业务收入都有所上升，提振公司营收升38.2%至3亿7073万元。

上半年每股盈利为6.63分；每股净资产值为68.13分。公司董事会建议派发每股1.38分的股息，高于去年同期的1.2分。集团预计于9月3日派息。

方圆集团股价星期五收报0.97元，无变动。

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中色金矿也有杰出表现，上半年净利同比增长17.8%，至1857万美元（约2375万新元）。

营收录得6516万美元，同比涨幅为23.4%。整体收入增加，主要是因为更高的实际平均售价，但部分涨幅被下降的产量和销量抵消。

上半年每股盈利为4.58美分；每股净资产值为21.84美分。

公司董事会建议派发新元每股0.4分的中期股息和1.6分的特别股息。

公司股价星期五下滑2.04%，报1.44元。