伟合控股（Wee Hur Holdings）星期五（8月14日）闭市后公布2026财年上半年业绩，公司上半年净利同比增加17%至4529万元，营收则增加5%至1亿6356万元。

公司称，净利增长主要因为集团上半年在投资、衍生工具和汇兑方面取得收益，部分出售Lowood One股权也带来收益。在这些因素带动下，“其他收益及亏损”项目由去年同期亏损1193万元，转为本期收益3352万元。

不过，集团毛利同比下跌16%至7096万元，主要因为去年同期有一次过基金管理绩效费，以及房地产业务毛利贡献减少。

分业务看，建筑业务营收大增163%至6724万元，并从去年同期亏损275万元转为盈利909万元。

其中，营收增加主要是因为在建项目随着工程进度推进而确认更多收入。至于盈利改善，则主要来自建筑活动增加和已完工项目实现的成本节省。

工人宿舍业务营收也增加51%至6329万元，但盈利从2218万元跌至1271万元，主要因为工人宿舍投资项目的公允价值亏损增加，抵消了宿舍运营贡献的增加。

值得注意的是，基金管理业务营收从去年同期的4031万元大减至270万元，盈利也从3854万元降至84万元。

对此，公司解释，去年同期基金管理业务确认了一笔与出售特定用途学生宿舍（PBSA）投资组合有关的一次过绩效费，推高了当期收入；本期营收则主要来自经常基金管理费和发展费。

现金流方面，集团上半年营运活动产生的净现金同比增加53%至8849万元。

董事会宣布派发每股0.5分的中期股息，与去年相同，股息将在9月4日派发。

展望未来，建筑业务订单总额约为5亿9890万元，现有订单已排到2029财年。

公司称，会继续拓展澳大利亚和香港的特定用途学生宿舍业务。

伟合控股股价星期五收报0.66元，股价无变动。