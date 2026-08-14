新加坡房地产公司鸿福实业（Hong Fok Corporation）星期五（8月14日）闭市后公布截至6月底的2026财年上半年业绩，净利同比增加40％至760万元；营收则增加17％至5474万元。

净利增加主要因为贷款利率下降，融资费用同比减少35％至946万元；净汇兑亏损也从去年同期的136万元减至8万元。

营收方面，投资房地产的收入增加，同时位于美芝路的Concourse Skyline项目住宅单位销售收入也从去年同期的520万元增至1145万元。

值得一提的是，自2014年完成Concourse Skyline后，鸿福实业过去10多年里没有任何新的发展项目。

不过，集团持有的其他投资本期出现397万元账面亏损，去年同期则有117万元账面收益，拖累盈利；税项也增加至308万元，去年同期为110万元。

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分业务看，房地产投资和房地产发展与建筑业务的营收和税前盈利均增加；房地产管理业务也扭亏为盈，税前盈利17万元，去年同期亏损12万元。

在现金流方面，集团营运活动产生的净现金同比增加46％至2734万元。股息方面，公司没有宣布中期股息。

展望未来，集团说，办公租金收入预计保持稳定，Concourse Skyline住宅单位销售收入预计将在下半年陆续反映在营收中。

该股星期五收报0.89元，下跌0.01元或1.1％。