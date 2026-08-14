华联企业（OUE Limited）上半年的业绩表现受中国投资拖累，因此蒙受1亿1461万元的净亏损。

集团在星期五（8月14日）闭市后发布截至6月底的业绩报告显示，集团出现高额赤字，与去年同期录得3555万元的净利相反。

亏损是因为集团对中国房地产公司金地商置集团（Gemdale Properties and Investment）的投资失利。由于金地商置持续受到中国房地产市场疲弱的冲击，致使华联企业作出4700万元的减值损失。

此外，集团所投资公司的应占亏损增加，但部分增幅获得较低融资开支抵消。

集团指出，金地商置的减值损失和所投资的公司应占亏损，大部分不是现金，因此预计不会对集团的营运现金流和企业资金造成影响。

集团营收同比增长5.3%至3亿零830万元。这要归功于各项业务贡献的收入上升。

在酒店业务收入的强劲增长带动下，房地产业务今年上半年的营收同比增加5.5%至2亿零510万元。

医疗保健业务今年上半年则表现稳定，营收微增至7540万元，与去年同期的7530万元相近。这主要得益于新加坡的呼吸科与心胸外科专科诊所，以及中国无锡的医院表现强劲。

不过，部分涨幅受到先锋医疗产业信托（First REIT）收入下滑的影响。

上半年的每股亏损为15.26分；每股净资产值为3.78元。

集团股价星期五起1.03%，报0.985元。