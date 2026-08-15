美国政府日前把新加坡列为可能涉及中国“影子转运网络”的第三类经济体，新加坡贸工部强调，新加坡严肃看待贸易合规，企业若通过新加坡转运货物，必须遵守新加坡相关法律法规。

贸工部发言人星期六（8月15日）答复《联合早报》询问时说，新加坡的经济竞争力建立在法治、透明监管，以及对欺诈、贪污和犯罪活动零容忍的基础上。作为值得信赖的国际商业枢纽，新加坡致力维护长期建立的国际声誉，并保障商业环境的诚信。

发言人指出，通过新加坡转运货物的企业必须全面遵守新加坡法律和法规，包括《1995年进出口管制法令》（Regulation of Imports and Exports Act 1995）及《2002年战略物品（管制）法令》（Strategic Goods (Control) Act 2002）。

新加坡海关去年6月也向所有贸易商和申报代理发出通告，再次强调企业在申请新加坡贸易许可证时，必须准确申报货物的“原产国／地区”。

贸工部说：“新加坡不允许企业利用与新加坡的联系，以欺诈或不诚实手段规避或违反其他国家的法律法规。对于违反新加坡法律的行为，新加坡也会毫不犹豫采取坚定和果断的行动。”

就在美国公布相关报告的后一天，新加坡海关星期五（14日）宣布，一家在新加坡注册的公司及三名人士被控涉嫌参与虚报床上用品及其他出口美国货物原产地的计划，企图规避美国征收的进口关税，涉及物品价值190万元。相关调查是于今年2月展开。

一家在新加坡注册的公司及三名人士被控涉嫌参与虚报床上用品及其他出口美国货物原产地的计划。图为出口床垫包装上贴的“新加坡制造”标志。（新加坡关税局提供）

美国政府星期四（8月13日）发布报告，把40多个贸易伙伴列为存在较高非法转运风险的经济体，并将“影子转运网络”的经济体分成三类。新加坡与一些东南亚经济体被列入第三类，即规模小，但拥有特定条件，容易成为中国货物规避关税转运目标的经济体。

“非法转运”是指货物经由第三国转运，以规避美国对特定国家商品征收的较高关税。