亚太地区高净值人士的财富持续增长，他们的家庭金融资产预计到2030年增至约120万亿美元（约154万亿新元），占全球总额近40%。

根据麦肯锡（McKinsey & Company）发布的最新报告，2025年至2030年期间，本区域包括现金、存款、证券、共同基金、寿险及养老金储备等在内的家庭金融资产，预计每年以6.4%的年复合增长率增长。

其中，高净值人士的财富增长速度更快，家庭金融资产预计以超过8%的年复合增长率增长。报告将家庭金融资产至少达到100万美元的人士定义为高净值人士，家庭金融资产超过3000万美元者则属于超高净值人士。

整体而言，高净值人士及超高净值人士的资产约占亚太地区家庭金融资产总额的35%。

与此同时，亚太地区也正迎来一波跨代财富传承浪潮。预计到2030年，将有5.8万亿美元资产转移至下一代，其中大部分资产将由超高净值人士传承。

高净值人士财富管理需求不断改变

报告指出，亚洲高净值人士的资产正快速增长，尤其是在香港和新加坡等财富中心市场。与此同时，高净值客户的需求和期望也在不断变化。他们希望在有需要时拥有充足的流动性，为家庭支援和企业持续经营提供资金，并希望在面对不确定性时获得保障，从而应对长寿及健康风险。另外，他们也希望能够更好地掌控财富向下一代传承的方式。

尽管亚洲财富快速增长，高净值人士保险市场的渗透率仍然偏低，为保险公司进一步拓展这一市场创造了机会。

根据业界估算，以及麦肯锡对保险公司首席执行官和其他专家的访谈，亚洲仅有15%至20%的高净值人士将人寿保险纳入财富规划。

麦肯锡也估计，到2030年，亚洲高净值人士每年的新业务保费将达到1000亿至1400亿美元。

报告指出，一些保险公司目前沿用现有的零售业务模式开拓高净值人士市场，例如增加顾问人数，并在投资组合配置中加入更多人寿保险产品。不过，报告认为，这种做法并不完全适合高净值客户。

报告建议，保险公司可考虑与快速发展的中型私人银行、财务顾问，以及外部资产管理机构合作。这些业者正积极加强财富管理业务，并越来越愿意将保险产品纳入更全面的客户解决方案中。