37岁的白承正自2017年起投身直落布兰雅社区服务，2019年正式加入该区公民咨询委员会，积极参与基层工作。九年来，他持续运用法律专业知识，协助居民解决各种法律难题，也因此获颁2026年公共服务奖章（PBM） 。

白承正接受《联合早报》访问时说，他一开始当义工时，主要在议员接见选民活动上起草申诉信、帮忙为居民举办活动。后来，他利用自己的专业法律知识，在社区主办“法律问诊”活动，为区内居民解答法律上的疑问与提供咨询。

此外，他也善用自己在法律界的人脉，号召律师朋友一同投入社区服务，在直落布兰雅组建了一支专业而有力的义务律师团队，为居民提供法律援助。

为居民提供一对一法律咨询 也举办主题讲解会

除了为居民提供一对一的法律咨询，白承正也会举办主题讲解会，例如持久授权书（LPA）、遗产规划等课题。以持久授权书讲座为例，活动结束后，他还会组织义工协助居民填写相关表格，并邀请律师和医生到场，为居民办理持久授权书的认证。

白承正从小耳濡目染，在父亲白毅柏及其他家人的影响下，心中早已种下服务他人、帮助他人的信念，也始终希望能为他人的福祉带来积极影响。

他获得律师执业执照后，曾从事了约半年的法律工作，但由于主要负责企业并购案件，他觉得工作相对沉闷。用他自己的话说：“如果是家事诉讼，我大概会觉得更有趣一些。个人觉得这项工作并没有对社会起积极的影响。”

白承正身兼多重身份，既是家族企业大华酱油食品工业的第四代成员，也是Mottainai食品科技公司的创办人，同时还是一名3岁男孩的父亲。他庆幸自己的工作时间较具弹性，因此能够兼顾社区服务与家庭生活。

“如果我们主办的社区活动适合3岁小孩参与，我也会带儿子一起去，一方面可以增加父子相处时间，另一方面也让他看看社区生活面貌。”

这并非白承正首次获颁国家奖章。他在贸工部任职期间，正值冠病疫情肆虐。由于协助企业度过疫情期间的艰难时期，他也曾获颁应对冠病坚韧奖章。

他认为，社区服务带给他最大的满足感，是那些曾经受过他帮助，或是在不同活动中结识的居民，日后见面时会主动上前打招呼。这些互动让他真切感受到自己与社区之间的紧密联系。