据报道，美国晶片巨头英伟达（Nvidia）与日本软银集团子公司SB Energy正在洽谈投资，投资金额或达到30亿美元（约38亿3900万新元）。

路透社星期六（8月15日）引述知情人士的消息报道，英伟达有意向SB Energy投资。这家软银集团的子公司，正在美国俄亥俄州为OpenAI发展一个大型的数据中心项目。

报道指出，这项拟议投资是英伟达与OpenAI和SB Energy，围绕计划中的数据中心园区项目提供约1000亿美元信贷支持的一部分。此前，英伟达也曾在数据中心园区项目签署协议后，讨论过投资30亿美元，其中一半将用于该项目，另一半则作为参与SB Energy计划中的首次公开售股的一部分。

SB Energy计划最早于下个月上市，预计集资50亿美元。SB Energy在2019年成立，专门发展大型电力和数据中心基础建设项目。公司背后的支持者是OpenAI。

《华尔街日报》星期五（8月14日）报道，英伟达对OpenAI俄亥俄州数据中心的支持计划有变，目前的初步担保资金，从原先的2500亿美元，下调至1200亿美元。