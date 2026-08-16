多元化外包服务及大宗商品贸易集团Medi Lifestyle，拟收购全民牙科（Q&M Dental Group）人工智能（AI）平台60%的权益。这笔拟议交易的收购价为676万元，公司将通过配售新股支付收购金额。

凯利板上市的Medi Lifestyle星期天（8月16日）发文告宣布，已和全民牙科签署了不具约束力的条款书，以收购后者在新加坡开发、已投入临床应用的牙科AI平台EM2AI多数股权。

为了支付收购价，Medi Lifestyle计划以每股0.049元配售1亿3800万新普通股。

文告说，除了某些有限条款外，条款书不具有约束力；拟议收购仍有待完成尽职调查，以及最终具有法律约束力协议的协商、签署与交付。文告也称，在最终协议生效前，双方都没有义务继续推进交易。

Medi Lifestyle希望通过这次的收购计划，涉足科技驱动医疗保健领域。公司认为，EM2AI将领域特定数据、临床工作流程整合与软件即服务（SaaS）交付模式相结合，有望将业务从全民牙科环境拓展到包括新加坡和部分东南亚市场。

收购的其中一个商议条款是公司将在收购完成后的两年内，筹资或促成资本筹集至少3000万元，为EM2AI后续的业务提供资金，包括在新加坡和东南亚地区的业务拓展。

此外，双方有意纳入一项基于目标集团税后净利润总额的利润目标机制，即在2027至2029财年的净利，分别不低于100万元、150万元和250万元。具体操作将在最终协议中阐明。

EM2AI是在新加坡注册的医疗科技公司，主要专注于牙科诊断和治疗规划的人工智能解决方案。它的科技支持分析牙科X光片、实现牙科图表自动生成，并生成结构化信息，供牙医在制定治疗方案时参考，从而支持实用的临床工作流程。

EM2AI的平台已在2024年4月部署到全民牙科在新加坡的诊所。

Medi Lifestyle的股价星期五闭市报0.054元，无变动；全民牙科的股价闭市涨了0.91%，报0.555元。