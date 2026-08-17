凭着多年来领导本地企业迎接挑战、推动企业提升实力的努力，新加坡中华总商会会长高泉庆获颁2026年公共服务奖章（PBM），表彰他多年来对商界的贡献。

高泉庆对于获得奖章感到荣幸与感恩。他认为，奖章认可了中华总商会积极发挥商界领袖的角色。

“这份荣誉不仅属于个人，更是政府及贸工部对中华总商会的肯定。我对董事会同仁、总商会旗下商团会员以及企业会员的支持，表达崇高谢意。”

高泉庆目前担任中华总商会会长已进入第二个任期。2022年至2025年第一个任期时，正值新加坡逐步走出冠病疫情，企业面临严峻挑战。高泉庆带领企业会员跨越重重难关，并帮助中小企业应对低碳转型，以及人工智能时代带来的新挑战。

在第二个为期三年的任期里，他也为自己设下五大工作目标，其中包括带领企业拓展国际商机，以及协助新加坡企业把握亚细安崛起所带来的机遇。

高泉庆说，商会将凭借多年的国际市场经验，协助促成本地企业强强联手，合力把握亚细安崛起的机遇，同时深化亚细安、中国与国际产业链合作。

在他的领导下，商会今年设立了“国际顾问团”，邀请国际和区域政商界的资深领袖加入，提供前瞻性的战略指导和国际市场洞察。

谈到个人满足感时，高泉庆认为，最大的收获是能够与新加坡各行业领袖、政府及会员团结一心、强强联手，共同成长和把握未来机遇。

不过，与此同时，他也遗憾地看到地缘政治与全球局势动荡不安，为商界带来接踵而来的挑战。

他说：“当前更需要加强国家内部和国际之间的互信、合作、包容与团结，以共同应对外部的风险。”

此外，他也指出，商会会时刻关注政府的最新发展策略、世界局势变化、与时俱进地支持会员的发展需求，在当前挑战与机遇并存的时局下，带领企业保持积极心态、审慎管理风险并开拓新机遇。