美国最新零售销售和消费者信心数据双双降温，加上投资者选择获利了结，美国三大股指上星期五（8月14日）全线下跌。

纳斯达克指数下跌0.28%至2万6729.16点，道琼斯工业指数下滑0.20%至5万3732.41点，标普500指数下跌0.17%至7785.76点。

美国7月零售额环比下降0.6%，是2025年5月以来最大降幅，市场原本预期增长0.1%。

与此同时，美国密歇根大学发布的调查数据显示，美国8月份消费者信心指数下滑约8%，终结此前连续两个月的增长态势。

新加坡海峡时报指数上星期五上扬0.41%或23.54点，收报5743.59点。

以下是星期一（17日）可关注的股票：

1）凯利板上市的Medi Lifestyle开市前申请恢复交易。公司在星期天（16日）宣布，拟收购全民牙科（Q&M Dental Group）人工智能（AI）平台EM2AI的60%股权。这笔拟议交易的收购价为676万元，公司计划以每股0.049元配售1亿3800万新普通股来支付收购金额。

公司已和全民牙科签署了不具约束力的条款书，拟议收购有待完成尽职调查，以及最终具有法律约束力协议的协商、签署与交付。在最终协议生效前，双方都没有义务继续推进交易。

公司在收购完成后的两年内，筹资或促成资本筹集至少3000万元，为EM2AI后续的业务提供资金，包括在新加坡和东南亚地区的业务拓展。

Medi Lifestyle在上星期三（12日）申请暂停交易，股价收报0.054元。全民牙科股价上星期五收报0.555元，上涨0.91%。

2）华联企业（OUE Limited）对金地商置集团（Gemdale Properties and Investment）的投资失利，上半年蒙受1亿1461万元的净亏损。集团上星期五发布截至6月底的业绩报告，由于金地商置持续受到中国房地产市场疲弱的冲击，集团出现4700万元的减值损失。

集团指出，金地商置的减值损失和所投资的公司应占亏损，大部分不是现金，因此预计不会对集团的营运现金流和企业资金造成影响。

华联企业股价上星期五起1.03%，报0.985元。

3）康福德高（ComfortDelGro）2026财年上半年净利同比下跌19.7%至8510万元；营收则增加5.7%至25亿6160万元。尽管公共交通业务营业盈利改善，但德士和私召车业务营业盈利下滑，加上营运成本增加，拖累集团营业盈利同比下跌17.3%至1亿4260万元。

董事会宣布派发每股3.91分的中期股息，股息将在8月31日派发。康福德高股价上星期五收报1.35元，无涨跌。

4）受中东冲突影响，以及航空旅行和旅游需求承压影响，旅店置业（Hotel Properties Limited）上半年录得净亏3907万元；营收同比下跌1.9%至3亿7111万元。融资成本增加6.4%至5426万元，主要因为借款增加。旅店置业股价上星期五持平于4.70元。

5）伟合控股（Wee Hur Holdings）上半年净利同比增加17%至4529万元，营收增加5%至1亿6356万元。净利增长主要因为集团上半年在投资、衍生工具和汇兑方面取得收益，出售Lowood One部分股权也带来收益。

董事会宣布派发每股0.5分的中期股息，股息将在9月4日派发。伟合控股股价上星期五收报0.66元，无变动。

更多新加坡股市信息，请点击这里前往。