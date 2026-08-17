一处位于诺维娜一带汤申巷的土地，以5亿7800万元的价格脱售。据了解，这处土地的所有者是与华侨银行创始人李光前家族成员有关联的实体。

根据《联合早报》看到的日期为8月11日的买卖禁令（caveat），有关交易的买方是与向来行事低调的本地房产大亨王邦财（Douglas Ong Pang Chye）创办的Sustained Land有关。

这幅地皮位于汤申巷8号（8 Thomson Lane），总面积为1万8866平方米（约20万3073平方英尺）。根据《2025年发展总蓝图》，它的发展用途是酒店，容积率（plot ratio）为2.1。

据了解，发展商已经获得原则上批准，把这个地段改建为容积率3.5的私宅。

根据会计与企业管制局（ACRA）的资料，汤申巷8号的业主是Chequers Properties，这公司则是由Pulau Properties控股。后者是由李氏基金（Lee Foundation）及李光前家族成员持有的。

至于买方，则是由Sustained Land以及佳林房地产（Kay Lim Realty）合组的财团，前者占更多的股份。

根据市建局于2025年8月收到的申请，当时曾有发展商想把这地段发展为一个商业办公楼项目，包括四层的裙楼和28层的塔楼。市建局拒绝这个提案，并指拟议的容积率为3.0的商业用途与这区域的规划不符。这区域主要为住宅区。

这个地段原本是酒店Chequers Hotel的所在地，并于1985年4月关闭，之后改建为俱乐部Europa Country Club Resort，后于2006年结束运营。

前电视艺人林益盛于2007年，把有关建筑改建为名人俱乐部（Celebrities Resort Club），设施包括水疗中心、游泳池、多功能厅、网球场、扑克室，以及各类餐饮场所。

不过这个俱乐部却令他惹上官司。他当时因为涉嫌作为总经理，没有向俱乐部员工付还他们该得到的薪金，而被告上法庭。

2014年，伊顿国际学校（EtonHouse International School）在这里开设校区，直至2023年关闭。

市建局之后于2024年向Chequers Properties发出许可，批准拆除地段上的建筑和游泳池等设施。