新加坡国内经济增长强劲，人工智能（AI）发展势头良好，以及中东冲突的影响小于预期，这三个因素支撑了我国商界信心回升。

新加坡工商联合总会（SBF）星期一（8月17日）发布最新一期的企业信心指数（Business Sentiment Index）。指数在第二季上升2.0点至53.3点，扭转了前一季的下滑趋势。

根据调查，商界也对前景感到更加明朗。预计新加坡经济未来12个月将恶化的企业比率从第一季的41%，降至第二季的32%。

但工商总会分析指出，企业对当下商业环境的满意度仍然较低。这表明尽管它们的预期有所改善，仍面临短期挑战。

从各行业来看，银行与保险、医疗与社会服务，以及其他金融与保险活动（如控股和投资公司）表现得最为乐观。零售贸易、教育和批发贸易行业，则相对持有悲观的看法。

中小企业成本降幅不及大型企业

数据也显示，企业的成本压力有所缓解。第二季的成本预期指数下降4.7点至71.2点，扭转了上一季的上升趋势。

不过，成本下降在各规模的企业中表现不均。其中，大型企业的降幅更为显著，由上一季的77.2点，降至68.4点，降幅8.8点；而中小企业的成本预期仅下降了3.9点。

企业招聘前景则略有改善，招聘前景指数较上一季上升1.2点至56.3点。其中，中小企业的招聘指数上升1.4点，大型企业则基本持平。

至于企业对融资管道的信心，则略微上升1.0点；对政府支持的看法则总体保持稳定。

工商总会执行总裁郭柄汛指出，有关调查反映出企业对新加坡经济前景的信心增强，而成本压力有所缓解。

“尽管外部风险依然存在，但企业展现出了韧性，正在适应不断变化的环境，并为增长做好准备。我们现在的重点，必须放在帮助企业增强竞争力、拥抱创新，并在快速发展的全球经济中抓住新的机遇。”