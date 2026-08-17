有消息指胜科工业（Sembcorp Industries）位于印度的全资可再生能源子公司Sembcorp Green Infra正筹备进行首次公开售股，预计筹资额高达5亿美元（约6亿3900万新元）。

彭博社引述消息人士说，由淡马锡（Temasek）支持的Sembcorp Green Infra，计划最早于8月提交上市草案。

报道还说，胜科工业正与Axis Capital、汇丰控股、花旗集团、Kotak Mahindra Capital Co.、ICICI Securities以及IIFL Capital Services，合作推进此次拟议的股份出售。

相关审议工作仍在进行中，包括发行规模和结构在内的发行细节可能会发生变化。胜科工业及相关银行并未立即回应彭博社的询问。

若计划属实，这将是Sembcorp Green Infra第二次尝试上市。公司曾于2018年向印度市场监管机构提交文件，但几个月后因母公司决定加大注资而撤回申请。

Sembcorp Green Infra的官网显示，截至2026年3月31日，按运营容量计算，公司是印度十大可再生能源独立发电商之一。公司在印度18个邦拥有超过75个可再生能源设施，已安装及正在开发的可再生能源总容量达7.6吉瓦。

近期，有意进军印度市场的可再生能源公司日益增加。据知情人士透露，包括Avaada Electro、Continuum Green Energy和SAEL Industries 在内的印度能源公司，已获批准上市。另外还有Greenko Energies、Inox Clean Energy和 Goldi Solar等公司则正准备提交上市申请。

截至星期一（8月17日）下午4时，胜科工业股价起2.06%至5.95元。