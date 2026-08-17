新加坡数码银行GXS星期一（8月17日）推出第二张信用卡。

GXS集团零售主管王家丽接受《联合早报》采访时透露，新推出的信用卡主要针对日常消费，尤其是Grab和新电信的消费场景。Grab和新电信在新加坡合计拥有超过450万名用户。

持卡人使用GXS信用卡在Grab消费，最高可获10%GrabCoins回赠；支付新电信账单则可获1.75%现金回赠。

据悉这是GXS继2024年10月7日推出GXS FlexiCard后的第二张信用卡。

FlexiCard固定信用额度为500元，主要面向初入职场者、零工工作者、创业者及信用记录不足者。

王家丽说：“FlexiCard旨在帮助这些消费者建立信用，因为他们可能无法符合传统信贷产品要求的稳定月收入。持卡人妥善管理并建立良好信用记录，有机会申请其他信用卡。”

她补充道，GXS银行目前服务约10%的零工经济市场。

Grab控股与新电信2019年组成财团申请数码银行执照，GXS银行2022年8月31日推出数码银行服务，Grab持股60%，新电信持股40%。