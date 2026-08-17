位于三巴旺路的永久地契房地产项目Hong Heng Garden推出市场招标，保留价为1亿3000万元。

这个商住两用项目，楼高介于三层至四层，拥有27个住宅单位和四个零售单位。八成的业主签名同意集体出售这个项目。

根据2025年的发展总蓝图，这幅住宅地段的容积率为1.4，总楼面面积最高可达12万2563平方英尺。若重新发展，并且每个住宅单位平均面积为85平方公尺，预计可建造共133个单位。

若按1亿3000万元成交，地价相等于容积率每平方英尺1128元，这包括7%的额外楼面面积。每户业主可获得210万元至1470万元的收益，视单位面积而定。

宜迪产业咨询公司投资咨询主管徐晓芬说：“在新加坡，规模适中的永久地契重建用地依然稀缺，因此三巴旺路33号是发展商补充土地储备的罕见收购机会。这幅地段拥有永久地契、面积适中，且位于春叶和汤申路上段成熟住宅区，这些因素都进一步增强了地段的吸引力。”

她也说，政府售地计划的汤申路上段A地段将建有一个综合发展项目，预计能为这地区注入新活力。

伟合控股（Wee Hur Holdings）和GSC控股组成的财团，去年以6亿1394万元标得汤申路上段A地段，相当于容积率每平方英尺1062元。

Hong Heng Garden将在9月23日下午3时截止招标。