尽管华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）今日除息，本地股市仍然上涨。新加坡海峡时报指数星期一（8月17日）闭市涨24.87点或0.43%，收报5768.46点。

疲软的美国零售数据降低了市场对美联储加息的预期，亚太股市普遍上涨。首尔股市以2.42%的涨幅领涨，上海和深圳分别涨1.41%和2.21%，香港涨1.34%，东京涨0.74%，台湾涨0.10%。

辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时说，本地股市表现“相当稳健”。“华侨银行和大华银行今天都除息交易，而两只股票在海指中的权重都很高，因此会在技术层面拖累指数。如果剔除除息因素影响，整体市场表现其实相当健康。”

他补充说，新加坡企业财报季已经接近尾声，企业盈利整体良好，市场基本消化了大部分重要业绩。投资者接下来可能会谨慎观望，包括全球利率前景、美国及区域市场的发展，以及本地股市强劲表现能否进一步从指数成分股扩散至更广泛的股票。

美国上星期五（14日）公布的数据显示，7月份零售销售环比下降0.6%，是一年多来最差表现。与此同时，消费者信心大幅下滑，家庭支出减少，对通胀的预期有所提升。

Forex.com策略师拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）说：“这些数据表明美国经济增长动力可能正在减弱，也进一步强化了市场对美联储9月份可能维持利率不变的预期。”

根据彭博数据，交易员目前认为美联储下个月加息的概率约为四分之一，低于上周的50%。

展望本地股市走势，张爵兴持正面看法。新加坡经济保持韧性，企业盈利整体表现稳健，都为股市提供了重要支撑。

不过，他也提醒，海指已经连续七周上涨，并在上周再度触及约5774点的历史新高，因此稍作喘息也属正常。利率环境、地缘政治局势和油价等因素，是投资者接下来应关注的重点。

他说：“考虑到目前指数已处于较高水平，同时全球不确定性依然存在，我仍会保持谨慎乐观。 ”

星期一本地股市全场成交量12亿5000万股，总交易额19亿2000万元。上升股343只，下跌股255只。

海指成份股方面，13只上涨，七只持平，10只下滑。

涨幅最大的海指股是吉宝公司（Keppel）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别涨3.04%和2.40%，收报11.51元和5.97元。

跌幅最大的是丰益国际（Wilmar International）和大华银行，分别下挫2.13%和1.60%，收报3.67元和41.13元。