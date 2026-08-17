马来亚银行（Maybank）与海尔集团子公司海尔能源（Haier Energy）达成合作，加快海尔新能源平台及生态系统在亚细安的发展。

双方星期一（8月17日）联合发文告宣布这一消息。双方合作初期将聚焦马来西亚市场，之后计划扩展至亚细安部分市场。

海尔能源的平台结合人工智能（AI）技术、太阳能光伏、储能和智能能源系统，目标是提高能源使用效率，并帮助客户降低碳排放和能源成本。

根据合作协议，马来亚银行将通过区域商业银行平台Maybank2E，以及交易银行、支付和融资等服务，支持海尔能源扩大业务，并提升供应链灵活性。

马来亚银行全球银行集团总执行长章荣泉说：“中国是亚细安主要投资来源国和贸易伙伴之一。我们预计，随着企业寻求多元化发展并拓展亚细安新市场，‘中国+1’战略将持续推进。”

海尔能源总经理季晓健说，亚细安市场对公司具有重要战略意义。亚细安充满活力，增长速度高于全球平均水平，并在智能能源发电、储能和基础设施等领域有很大增长机会。