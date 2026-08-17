博纳产业（PropNex）

建议：增持

目标价：2.08元

闭市价：1.85元（+0.54%）

博纳产业2026年上半年业绩符合预期，营收和净利分别达到我们2026财年预测的53%和57%。上半年净利同比下降3%至4100万元。

集团上半年业绩仍受惠于2025年第四季新住宅销售强劲增长。不过，随着接下来新盘供应减少，我们预计2026年新加坡整体新私宅销量（不包括执行共管公寓）将同比下降17%，因此博纳产业下半年盈利可能有所走弱。

展望2027年，新盘供应预计回升，推出单位可能达到1万1000个，高于2025年的8500个。

我们认为，2026财年将是博纳产业的“巩固之年”。新盘数量减少不仅会影响新住宅销售，也可能波及转售市场。部分大型项目预计在2026年第四季推出，但相关收入预计要到2027财年才会确认。

博纳产业目前股息收益率达5.2%，具一定吸引力。公司拥有1亿3000万元净现金，股本回报率（ROE）达58%。公司在组屋转售和私宅交易中的整体市占率继续上升，由2025财年的60.6%增至64.3%。

我们认为，随着旗下房地产经纪人数持续增加，博纳产业仍有望进一步扩大市场份额。凭借规模优势，公司能够提供更完善的科技、数据、培训、后台运营和营销推广支持。

从基本面来看，住宅市场仍受到多项因素支撑，包括收入增长、人口增加，以及预购组屋（BTO）价格和土地价格上升。

我们维持对博纳产业的“增持”评级，目标价保持在2.08元不变。（辉立证券研究）