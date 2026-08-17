淡马锡印度区主席、星展集团前总裁高博德（Piyush Gupta）起初对新加坡金融管理局推出的证券市场发展计划（EQDP）持怀疑态度，认为计划力度不足。但如今却对当局愿意大胆尝试，包括允许公司双重上市、推动资本市场发展等措施感到鼓舞。

高博德星期一（8月17日）在新书《新加坡金融业：从何而来，何以兴盛》（Singapore’s Financial Sector: How did we arrive, how do we thrive?）发布会上发表上述看法。这本书收录他在2025年10月至11月期间，以第17届新加坡政策研究所纳丹院士（S R Nathan Fellow）身份发表的三场讲座的内容，分享他对新加坡金融体系，以及数十年来发展历程的观点。

高博德在新书发布会上坦言，他起初对证券市场发展计划有些怀疑，认为计划的力度不够，但后来发现自己的判断错了。

他说：“对我而言，我们愿意尝试推动双重上市和发展资本市场，并且采取与过去几十年一样的平衡立场和承担风险，这些都让我感到莫大振奋。”

我国去年2月宣布推出的证券市场发展计划，旨在推动新加坡股市发展，以吸引资金流入。在这个计划下，首两批入选的九家基金经理，合计管理39亿5000万元基金，投资本地股市，尤其是中小型市值股。

股市振兴措施推出之际，新加坡海峡时报指数持续走高。海指于2025年3月28日首次突破4000点，并于今年2月12日突破5000点。截至8月17日收市，海指报5768.46点，今年以来上涨24%。

受邀出席新书发布会并致词的国家发展部长、金管局董事会副主席徐芳达指出，我国在把握新机遇的同时，也必须做好准备承担经过计算的风险，并非每项挑战或尝试都有现成做法或清晰路线图。

徐芳达说：“尝试并不意味着每次都能成功，因为有些想法可能无法达到预期效果。但如果我们连尝试都不愿意，那么成功的机会就是零。”

谈及这本追溯新加坡金融业发展历程的新书，徐芳达说，高博德非常有资格就新加坡如何成为亚洲领先金融中心，以及过程中所作出的选择、建立的制度纪律，以及展现的创新精神发表观点。

书中的核心观点是，新加坡要取得长期成功，就必须持续在创新、信任与稳定之间取得平衡，同时不断自我革新，在全球金融业发生重大转变之际保持领先。

高博德对新加坡金融业的期望

高博德在新书发布会上多次强调金融业持续尝试和创新的重要性。

他说：“我有一点担心的是，当一个社会、一个国家，以及一个金融体系发展到如今这么成功的程度时，我们往往也会变得更加厌恶风险，我想到的一个词就是‘怕输’。

“我们有声誉需要维护，但与此同时，也必须认识到，这个世界的变化速度非常惊人。现在正是我们必须像上世纪60年代和70年代那样大胆去做的时候。”

高博德认为，如果金融业过度强调稳定，却缺乏大胆尝试，新加坡可能因此失去优势。

他曾在“新加坡政策研究所—纳丹系列讲座”中呼吁，当前金融体系正处在深刻变革的关键时刻，公共部门应大胆采纳区块链、代币化和人工智能（AI），以巩固新加坡作为金融中心的地位。

针对科技对金融业的影响，高博德说，尽管科技对行业带来改变，但金融业帮助人们储蓄、投资，以及促进价值流动的根本需求依然不变。