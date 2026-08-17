新加坡航空集团（SIA Group）7月份的载客人次（passengers carried）同比扬升4.0%至超过368万人次，并比6月份的接近368万人次还多。

新航集团包括新加坡航空公司（SIA）本身以及旗下廉价航空公司酷航（Scoot）。

新航星期一（8月17日）闭市后发布的营运数据显示，在7月份，新航本身的载客人次同比上升1.6%至约235万人次，酷航的载客人次同比则劲增8.6%至约133万人次。

集团指出，7月份集团客运公里数（revenue passenger-km）同比上扬2.6%。与此同时，在东亚、欧洲，以及西南太平洋地区网络扩充的带动下，集团7月份客运能力或可用座位公里数（available seat-km）同比增加5.5%。

由于客运能力的增加比客运公里数的增加还快，集团7月份载客率（passenger load factor）同比下降2.5个百分点至86.0%。新航和酷航的7月份载客率则分别同比跌至84.8%和90.2%。

在货运方面，虽然维修导致货运飞机活动减少，造成货运能力（gross capacity）同比下降1.5%，但集团7月份的货运量（cargo load）保持稳定，同比仅微跌0.1%。

与此同时，集团7月份货运吨数（Cargo and mail carried）同比增长1.9%。由于货运吨数增加而货运能力下跌，集团7月份载货率（cargo load factor）同比上升0.8个百分点，达到57.9%。

在7月间，因中东冲突升级，酷航宣布自2026年7月14日起暂停飞往沙特阿拉伯吉达（Jeddah）的航班。新航则继续暂停飞往阿联酋迪拜的航班。

截至2026年7月底，新航集团的客运网络覆盖35个国家和地区的136个目的地。新航本身服务于78个目的地，酷航服务于84个目的地。集团的货运网络覆盖36个国家和地区的139个目的地。

新航星期一股价上涨0.71%，闭市报7.10元。